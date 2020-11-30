Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора Слуцкого сыродельного комбината

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копыльский РОСК завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины - бывшего директора филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", обвиняемого в совершении коррупционных преступлений. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, летом 2018 года руководитель филиала заключил договор подряда с одним из предприятий Солигорского района о проведении строительно-монтажных работ на складе. При этом объект фактически не ремонтировался - под видом текущего ремонта склада капитально ремонтировалось здание автомастерской. "После окончания работ на объекте директор подписал акты выполненных работ, в которых подрядчиком были завышены объемы как работ, так и использованных стройматериалов на общую сумму более Br61 тыс. В результате противоправных действий ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" причинен ущерб в особо крупном размере", - рассказали в СК.

За эти действия обвиняемый получил от представителя подрядчика набор кухонной мебели со встроенной бытовой техникой. Кроме того, директору филиала отремонтировали кухню и коридор дома. Общая сумма полученных материальных ценностей составила более Br33 тыс.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очную ставку. Мебель и дорогостоящая бытовая техника признаны вещественными доказательствами, на имущество обвиняемого в счет возмещения ущерба наложен арест.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. К бывшему директору применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-