Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, ударившего сотрудников милиции

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (города Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Днем 20 сентября на пр.Независимости в Минске проходили несанкционированные массовые мероприятия. При задержании обвиняемый оказал активное сопротивление сотрудникам милиции: удерживал за форменное обмундирование, пытался стянуть с головы специальный подшлемник (балаклаву) и более десяти раз ударил правоохранителей, которые пресекали его противоправные действия. Как пояснил мужчина в ходе допроса, таким образом он пытался избежать задержания. Призывы к участию в несанкционированных мероприятиях он прочитал в различных Telegram-каналах.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Кроме того, приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он работает программистом и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.2 ст.363 УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-