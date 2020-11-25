Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора массовых беспорядков в Лиде

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины - организатора несанкционированного мероприятия в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, мужчина рассылал сообщения в различные Telegram-каналы, призывая граждан к участию в несанкционированном массовом мероприятии в Лиде 9 августа. "Вечером 9 августа на центральной площади города с помощью громкоговорителя он призывал протестующих скандировать лозунги", - рассказала Мария Трушинская.

К мужчине подошел милиционер и предупредил о незаконности таких действий. Обвиняемый на слова не отреагировал, а при задержании бил милиционера ногами.

Во время расследования допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Приобщена к материалам уголовного дела и видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-