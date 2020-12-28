Завершено расследование уголовного дела в отношении участника беспорядков в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, вечером 14 июля 20-летний парень принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Независимости в Минске. Обвиняемый, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, применил насилие в отношении одного из милиционеров, после чего был задержан", - рассказали в СК.

Следователями допрошены потерпевший и десятки свидетелей. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Кроме этого, приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он нигде не работает и не учится, ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) и ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-