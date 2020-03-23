Завершено расследование жестокого убийства мужчины в Толочинском районе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 62-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 23 сентября 2019 года компания распивала спиртные напитки в деревне Крыницы Толочинского района. Между 62-летним и 22-летним мужчинами произошел спор. Молодой человек начал избивать мужчину, перетащил его на улицу и оставил вблизи дороги. Прохожим парень рассказал, что обнаружил лежащего в крови мужчину на улице, после чего указал место его нахождения и попросил вызвать скорую. Потерпевший от травм скончался в больнице в тот же день.

С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что 62-летнему мужчине было нанесено не менее 21 удара. При осмотре места происшествия следователи выявили следы, указывавшие на то, что потерпевшего волокли от веранды к месту обнаружения. Во время расследования была изъята обувь обвиняемого, на которой обнаружили следы крови погибшего.

Следователи провели проверку показаний на месте, во время которой обвиняемый продемонстрировал обстоятельства совершения преступления. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований. Для устранения противоречий в показаниях участников уголовного процесса проведены очные ставки, восстановлена полная картина происшествия.

По результатам расследования 22-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Фигурант заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-