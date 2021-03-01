Завершено расследование жестокого убийства жителя Бобруйска

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 43-летнего жителя Бобруйска. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, вечером 21 ноября 2020 года потерпевший во дворе дома 33-летнего знакомого распивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома стал избивать мужчину, нанося множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший потерял сознание. Обвиняемый погрузил мужчину на тачку и отвез домой. На вопрос супруги, почему ее муж избит, обвиняемый ничего не ответил и ушел домой. Женщина вызвала скорую помощь, после чего мужчину в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Через два дня, не приходя в сознание, он скончался в больнице", - рассказали в УСК.

На следующий день после совершенного преступления обвиняемый был задержан правоохранителями. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

По уголовному делу следователи провели проверку показаний на месте, допросы свидетелей. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертные исследования, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния страдал зависимостью от алкоголя. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) УК. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-