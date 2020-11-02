Завершено расследование злостного хулиганства и насилия в отношении правоохранителей в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"По данным следствия, днем 30 августа 42-летний житель Минска в состоянии алкогольного опьянения подошел к автомобилю Ford Transit и нанес по нему удары руками и ногами. Из автомобиля вышли сотрудники милиции, чтобы задержать нарушителя, однако он оказал им активное сопротивление и причинил телесные повреждения. В это же время другие участники несанкционированного мероприятия подбежали к правоохранителям и начали их избивать, они также наносили многочисленные удары по корпусу служебного автомобиля", - рассказали в СК.

Фото СК

В этот же день двух участников противоправных действий установили и задержали. Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 42-летнего мужчины составило более 1,7 промилле. Еще одного нарушителя - 54-летнего жителя Столбцовского района - задержали на следующий день.

Следователи допросили потерпевших, свидетелей и обвиняемых. Установлено, что двое из обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, а также ряд заключений экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела.

Имущественный вред, причиненный ГУВД Мингорисполкома, составил более Br4 тыс.

По результатам расследования трем мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Установление личностей остальных участников противоправных действий продолжается.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-