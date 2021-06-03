Заводчанин пытался похитить 54 кг латуни - спрятал под курткой и нес около километра

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводчанин попытался вынести с предприятия 54 кг латуни. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"К сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска обратились сотрудники службы охраны одного из столичных заводов. Они пояснили, что задержали бригадира токарного участка при попытке пересечь КПП. 44-летний минчанин попытался пронести 54 кг латуни на сумму Br668", - рассказали в ГУВД.

Прежде чем дойти до пропускного пункта, минчанину пришлось преодолеть около километра по территории завода. Латунь он закрепил на спине, поверх надев куртку. Сотрудников охраны насторожило утомленное лицо мужчины и отдышка. Он был приглашен в зону досмотра, где и обнаружили металл.

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-