Завотделением центра гигиены и эпидемиологии в Минске приговорена к 3 годам колонии за взятки

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая отделением гигиены питания - врач-гигиенист санитарно-гигиенического отдела Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска приговорена к 3 годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Ей назначен штраф в размере 350 БВ, что составляет Br9450. Женщина также лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. Приговор суда Заводского района Минска в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщает пресс-служба, в течение 2019 года обвиняемая трижды брала взятки. Так, 21 августа директор и заведующая отделом одного из магазинов "Копеечка" ЗАО "Доброном" передали ей материальные ценности на сумму более Br31. В октябре обвиняемая взяла от исполняющей обязанности директора магазина ОДО "Виталюр" при посредничестве сотрудников этого магазина материальные ценности на общую сумму не менее Br21. Еще один эпизод произошел 11 декабря. Тогда обвиняемая вновь приняла от директора магазина "Копеечка" материальные ценности на Br19.

Взятки должностному лицу давали исключительно в связи с занимаемым положением. Как ранее сообщало следствие, за это женщина, в частности в последнем случае, не привлекла к административной ответственности должностных лиц магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.-0-