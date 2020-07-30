Завскладом вынесла с предприятия в Речицком районе почти 4 т топлива

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе завскладом вынесла с агропредприятия почти 4 т топлива, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

39-летняя жительница района работала заведующей складом горюче-смазочных материалов сельхозпредприятия с конца 2019 года. В июле этого года правоохранителям поступила информация, что женщина ворует вверенное ей топливо. При проверке сведения подтвердились.

Как выяснилось, подозреваемая познакомилась с предпринимателем из соседнего района, который был заинтересован в приобретении дешевого топлива. В ОБЭП Речицкого РОВД рассказали, что схема их противоправного сотрудничества была проста: мужчина приезжал на машине к предприятию, а завскладом выносила топливо в 10-литровых канистрах. Литр продавала за Br1,25. С марта по июль женщина вынесла почти 4 т топлива.

Возбуждено уголовное дело за присвоение либо растрату в крупном размере. К покупателю ворованного госимущества у правоохранителей тоже есть вопросы.-0-