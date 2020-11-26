Здание автомастерской горело в Белоозерске

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26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске горело здание частной автомастерской, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.
Информация о пожаре поступила спасателям сегодня в 06.57. К моменту прибытия сотрудников МЧС пожар бушевал внутри здания автомастерской. Кровля была охвачена огнем, частично она обрушилась. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Никто не пострадал.
Повреждена крыша здания, имущество и внутренняя отделка. Выясняются причины возгорания.-0-