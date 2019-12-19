Здание для хранения техники горело в Брестском районе

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В хозяйстве Брестского района в результате пожара в здании для хранения техники сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 18 декабря около 22 часов в ОАО "Остромечево". На момент пожара в кирпичном здании хранения техники находилось 5 тракторов, 7 опрыскивателей и картофелекопатель.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали возгорание. В результате ЧП огонь уничтожил трактор МТЗ-80 и повредил один трактор. Остальную технику удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-