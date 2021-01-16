Здание мастерских сельхозпредприятия горело в Столинском районе

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в здании мастерских сельхозпредприятия произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в одноэтажном кирпичном здании на территории сельхозпредприятия в агрогородке Ремель поступила спасателям 15 января в 17.16. В результате огонь уничтожил кровлю, перекрытие, два трактора и два погрузчика. Повреждены оборудование и другое имущество в здании. Никто не пострадал.

Причина пожара выясняется.-0-