5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зельвенские спасатели оказали помощь коту, угодившему в глубокий колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

4 января днем в службу 101 обратилась жительница деревни Вишневка Зельвенского района и сообщила о том, что в колодце на соседском подворье сидит кот и не может выбраться. "Несмотря на то что спасение животных не входит в прямые обязанности работников МЧС, спасатели направились по указанному адресу. Боец на спасательной веревке спустился на дно пустого двадцатиметрового колодца, посадил кота в мешок и поднялся наверх", - рассказали в МЧС.

Вероятнее всего, животное просидело внизу несколько суток. После проведения спасательной операции кот убежал.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС