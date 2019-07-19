Зерно, комбикорм, топливо похитили заведующая и сторож фермы в Лельчицком районе

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе заведующая и сторож фермы похитили имущество сельхозпредприятия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники уголовного розыска Лельчицкого РОВД инициировали осмотр подворья заведующей молочно-товарной фермой ОАО "Звезда Полесья", что находится в деревне Боровое. По месту жительства 42-летней женщины правоохранители обнаружили 347 кг зерна кукурузы, 332 кг комбикорма, 23 кг шрота, 60 кг сухого молока, 320 кг зерна тритикале. Руководитель также хранила 20 л дизельного биотоплива. Заведующая призналась, что все это было похищено с фермы, которой она руководит более 8 лет.

В этот же день стражи правопорядка посетили домовладение 41-летнего сторожа фермы. На подворье обнаружили 364 кг комбикорма, 146 кг зерна тритикале, 100 кг сухого молока. В сараях хранились 170 л биотоплива, 104 кг удобрений, 28 л моющего средства. Выяснилось, что все названное также было имуществом сельхозпредприятия.

"Как удалось установить оперативникам, криминальный дуэт работал сообща. Чтобы не привлекать внимания, государственное добро вывозили ночью на садовой тележке или на велосипедах. Брали практически все, что было на ферме", - отметил Виталий Пристромов.

Похищенное изъято. К слову, для его вывоза пришлось привлекать грузовик. По фактам хищений проводятся проверки, подсчитывается сумма ущерба.-0-