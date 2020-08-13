Зерносушилка горела в Щучинском районе: спасли почти 100 т зерна

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе спасатели и работники хозяйства ликвидировали пожар в зерносушилке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре на территории зерносклада в деревне Зброжки Щучинского района. К месту незамедлительно направились расчеты спасателей. Открытым огнем горел верх 30-метровой металлической зерносушилки, в которой было около 100 т ржи.

"Работники МЧС совместно с персоналом объекта спасли 99,5 т зерна, повреждено 0,5 т. Люди не пострадали", - сообщили в областном управлении МЧС.

Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение технологического регламента процесса сушки.

Для профилактики подобных пожаров в местах уборки, обработки и хранения нового урожая в период уборочной кампании представители управления сельского хозяйства, инспекторы МЧС и другие заинтересованные работники организуют рейды по контролю за зерноуборочной и вспомогательной техникой, проведению инструктажей. В период нынешней уборочной кампании проведено 342 профилактических рейда.-0-