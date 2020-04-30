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30 апреля 2020, 16:36

Жалоб на таксистов в налоговую стало больше - МНС о проверках и частых нарушениях

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры стали чаще жаловаться на таксистов в налоговую. О проверках в сфере перевозок такси корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"В налоговые органы поступают многочисленные обращения граждан и субъектов хозяйствования о нарушениях при организации и выполнении перевозок пассажиров автомобилями такси. Ежемесячно к ответственности привлекаются около 100 нарушителей. И таких фактов меньше не становится", - отметили в пресс-службе.

В I квартале в ходе внеплановых проверок, а также административных процессов в сфере перевозок пассажиров такси выявлено 463 нарушения. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму Br46,3 тыс. "Основные нарушения, которые выявляют налоговые во время проверок такси, - сокрытие полученной выручки, нарушение порядка приема наличных и использования кассового оборудования", - пояснили в МНС.

По информации налоговых органов, услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси оказывают 7,9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 974 юрлица и 6,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Они уплатили в I квартале Br4,8 млн налогов.

Учитывая множество обращений касательно работы такси, Министерство по налогам и сборам обращает внимание юрлиц и ИП на требования законодательства в этой сфере. Так, до начала перевозок нужно зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности и уведомить местные власти о дате начала такой деятельности. После этого надо заключить с диспетчером такси договор об оказании услуг либо самостоятельно обеспечить организацию перевозок, в том числе с использованием электронных информационных систем.

Перевозчики, которые самостоятельно выполняют прием и передачу заказов на поездки в такси, обязаны представлять до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выполненных перевозках в соответствующие инспекции МНС по областям и Минску.

Субъекты хозяйствования обязаны стать на налоговый учет, обеспечивать полное отражение выручки в декларациях, уплачивать налоги в соответствии с выбранным режимом. Если к работе привлекаются наемные лица, то их зарплата должна быть отражена в учете, необходимо перечислять налоги и другие обязательные платежи (взносы в ФСЗН).

Автомобиль такси должен быть оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. В этом аппарате обязательно должно быть установлено средство контроля налоговых органов (СКНО).

Перевозчики обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в том числе прием карт Visa и MasterCard, "Белкарт".

При перевозках такси, заказанными только с использованием электронной информсистемы, предусматривающей безналичный порядок оплаты, оборудование авто кассовыми суммирующими аппаратами не требуется. Если поездка заказана через электронную информсистему и ее оплачивают наличными, то деньги должны приниматься с обязательным использованием кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, и с установленным СКНО.

Водитель такси обязан после поездки при оплате наличными выдать пассажиру чек, а в случаях безналичной оплаты с использованием электронной информационной системы - направить на электронную почту квитанцию.

В Министерстве по налогам и сборам напоминают, что за нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с нормами КоАП.-0-

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