Желавшие уехать в Литву две минские школьницы опять сбежали из дома

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске снова разыскивали двух 11-летних школьниц, которые ранее уже сбегали из дома. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

В Минске 28 марта разыскивали Катю Новикову и Ульяну Анищенко, они живут в разных домах на ул.Карвата. Около 18.00 они ушли на прогулку и не вернулись. Через некоторое время девочки были найдены, их вернули родителям.

Это не первая пропажа школьниц, предыдущий случай был в феврале. Как сообщалось, в милицию обратились их родители с заявлением, что дети более четырех часов не выходят на связь. Милиционеры обнаружили девочек около станции метро "Грушевка". В три часа ночи школьницы были переданы родителям. Девочки рассказали правоохранителям, что собирались поехать в Литву, где живут родственники одной из них.-0-