Железнодорожная прачечная горела в Бресте

19 августа, Минск /БЕЛТА/. В Бресте 18 августа произошел пожар в прачечной, огонь повредил здание и белье, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Возгорание было зафиксировано в Бресте по ул. Дворчик в помещении прачечной на первом этаже трехэтажного кирпичного здания вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров. Спасателей вызвали к месту происшествия в 20.41.
Огонь повредил 500 кг постельного белья. Из-за пожара были закопчены стены и потолок прачечной.-0-
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