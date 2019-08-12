Железнодорожную станцию в Сморгони эвакуировали из-за бесхозного рюкзака

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони пришлось эвакуировать железнодорожную станцию. Около полудня в районный РОВД поступила информация об обнаружении на вокзале бесхозного рюкзака, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию обратилась дежурная по железнодорожной станции. "Незамедлительно к указанному месту были направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Правоохранителями проводилась эвакуация работников и посетителей станции, а также принимались все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. В итоге взрывоопасные и другие подозрительные предметы не обнаружены", - рассказали в МВД.

В оставленном в зале ожидания рюкзаке были продукты. Теперь правоохранители устанавливают их владельца.

Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.-0-