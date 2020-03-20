Женщина и двое детей пострадали в лобовой аварии в Гродно

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщина и двое детей пострадали в столкновении двух легковушек в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла на улице Гродненской в областном центре. 51-летний водитель "Лады" двигался со стороны деревни Тричи и по непонятной пока причине выехал на встречную полосу, где в этот момент оказался "Опель". Во второй легковушке находились мама с детьми.
"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии не пострадал. Зато в больницу доставили детей и их маму. Женщина получила закрытые переломы, ее сын 2007 года рождения серьезно травмировал лицо, а 9-летняя девочка получила ушибы и ссадины", - сообщили в ГАИ.
Возможно, более серьезных травм позволило избежать то, что и водитель, и юные пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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