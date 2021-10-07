Женщина и ребенок спасены при пожаре в Слониме

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина пенсионного возраста и ребенок спасены при пожаре в Слониме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по ул.Пушкина поступило 6 октября в 16.45. Работниками МЧС спасены 2 человека, в медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Огнем уничтожена оконная рама, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

В этот же день в Гродненской области произошел еще один пожар - горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения в д.Новики. В результате строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.-0-