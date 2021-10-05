Женщина из ревности подожгла дом в Россонском районе

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Россонским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства умышленного поджога дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 30 сентября 53-летняя жительница Россон пьяной возвращалась домой. На веранде жилья своего супруга, с которым на тот момент уже не проживала, увидела женщину. Приревновав мужчину, она подошла к квартире 45-летней соперницы, облила горючим окно и стол и подожгла их. Во время поджога владелицы квартиры не было внутри.

Соседи, почувствовав запах гари, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели пожар ликвидировали, однако огонь уничтожил имущество в доме. Сумма причиненного вреда устанавливается.

В отношении 53-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом). Подозреваемая в содеянном раскаялась и пояснила, что решилась на такой поступок под воздействием эмоций и алкоголя. Ранее она судима не была.-0-