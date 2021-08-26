Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина на электросамокате попала под колеса авто в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 12.35 водитель автомобиля "Шевроле" двигался по ул. Кальварийской со стороны ул. Гусовского в направлении пр. Пушкина. При повороте на ул. Ольшевского он сбил 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате.
Женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке.-0-