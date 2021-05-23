Женщина-пассажир автобуса пострадала при столкновении легковушки с общественным транспортом

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летний водитель автомобиля "Мерседес" двигался по пр.Победителей со стороны ул.Орловской. Проехав перекресток с ул. Саперов на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся со встречным автобусом городского маршрута, который совершал поворот налево. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина - пассажир автобуса. Она доставлена в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска устанавливают обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что неподчинение требованиям сигналов светофора и дорожных знаков не только влечет административные меры, но и может стать причиной серьезного ДТП. Соблюдение Правил дорожного движения, внимание и осторожность - залог безопасности на дороге!-0-