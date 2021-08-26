Женщина переходила дорогу на зеленый и попала под авто - ГАИ ищет очевидцев ДТП в Минске

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"6 августа около 17.30 водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Парниковой со стороны Дачного проезда в направлении улицы Филимонова, вблизи дома №29 наехал на женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - уточнили в ведомстве.
Пешеход получила травмы.
ГАИ просит очевидцев ДТП либо тех, кто располагает какими-либо сведениями, обращаться в УСК по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или звонить по телефонам (8017) 389-55-55, (8017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется.-0-
"6 августа около 17.30 водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Парниковой со стороны Дачного проезда в направлении улицы Филимонова, вблизи дома №29 наехал на женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - уточнили в ведомстве.
Пешеход получила травмы.
ГАИ просит очевидцев ДТП либо тех, кто располагает какими-либо сведениями, обращаться в УСК по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или звонить по телефонам (8017) 389-55-55, (8017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется.-0-