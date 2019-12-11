Женщина погибла на пожаре в частном доме в Кличевском районе

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла на пожаре в Кличевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Усакино поступило спасателям 10 декабря в 18.37. В результате уничтожены веранда, кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Хозяйка дома 1959 года рождения погибла. Причина инцидента устанавливается.

В этот же день в 19.56 пожар произошел в частном жилом доме в деревне Деревцы Осиповичского района. Ожоги I-III степени и отравление продуктами горения получил хозяин дома 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован.-0-