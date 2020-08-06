Женщина погибла на пожаре в пятиэтажке в Гродно

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на пожаре в квартире пятиэтажки погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Гродненские спасатели 5 августа в 17.10 получили сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на 3-м этаже пятиэтажки на бульваре Ленинского Комсомола. "Работники МЧС из квартиры спасли женщину. Кроме того, при тушении горящей квартиры обнаружена и вынесена на чистый воздух хозяйка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала ее смерть", - проинформировали в управлении.

Огнем уничтожено имущество в коридоре, закопчены стены, потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-