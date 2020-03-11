Женщина погибла на пожаре в Шумилинском районе

11 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе при пожаре в частном доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Мехи поступила спасателям сегодня ночью в 01.14. Дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля. В это время в доме находилась его 42-летняя хозяйка. Работники МЧС нашли ее тело в комнате под обрушившимися конструкциями.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-