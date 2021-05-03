Женщина погибла при пожаре частного дома в Кличеве

3 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве при пожаре погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Набережной поступило 2 мая в 20.30.

"По прибытии к месту вызова происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. В доме была зарегистрирована дочь хозяина 1964 года рождения, не работала, проживала одна. Спасателями на полу в горящей комнате обнаружен труп хозяйки дома", - отметили в МЧС.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, перекрытия, закопчены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС