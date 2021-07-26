Женщина погибла при пожаре в Круглом

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Круглом при пожаре частного жилого дома погибла женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в Круглом поступило от местных жителей 25 июля в 16.18. "При тушении пожара в жилой комнате на полу без признаков жизни была обнаружена женщина 1972 года рождения, не работавшая жительница города", - рассказали в МЧС.

До прибытия спасателей местный житель спас двух мужчин 1967 и 1977 годов рождения. "Один из них не пострадал, а второго госпитализировали в Круглянскую ЦРБ с отравлением продуктами горения и ожогами 63% тела. Состояние мужчины тяжелое.

В результате пожара повреждена деревянная обрешетка и шиферная кровля дома, перекрытие и имущество в доме. Причина произошедшего устанавливается. Проверку по факту гибели проводит Круглянский районный отдел Следственного комитета.-0-

Фото Могилевского областного УМЧС