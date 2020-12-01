Женщина погибла при пожаре в Ляховичском районе

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе при пожаре в трехэтажном доме погибла 40-летняя женщина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Информация о пожаре в деревне Туховичи поступила спасателям сегодня около 05.50. К моменту прибытия сотрудников МЧС в квартире на третьем этаже было открытое горение. В одной из комнат обнаружили труп хозяйки.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь причинил серьезный ущерб: уничтожил имущество и отделку в одной из жилых комнат, в других повреждена мебель, во всей квартире закопчены стены и потолок.

Выясняется причина возгорания.-0-

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