Женщина погибла при пожаре в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погибла женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

13 января в 9.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по пер.Ушакова. "В результате пожара получил ожоги отец хозяйки, пенсионер 1948 года рождения, который госпитализирован. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1954 года рождения, пенсионерка, которая проживала с отцом хозяйки", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

Фото Минского городского управления МЧС