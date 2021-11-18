Женщина погибла в ДТП в Добрушском районе

Фото СК
18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователь работает на месте серьезной аварии в Добрушском районе. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале Следственного комитета.
Как уточняется, в ДТП погибла женщина - гражданка Российской Федерации.
Следственный комитет просит водителей учитывать погодные условия, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не допускать аварийных ситуаций во время движения.
В СК и ГАИ напоминают: при движении в нынешних погодных условиях необходимо быть осторожными. Автомобилистам важно убедиться, что автомобиль готов к зиме.-0-