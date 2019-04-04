Женщина погибла в Осиповичском районе под колесами поезда

4 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ночью 3 апреля под колесами поезда Могилев - Брест вблизи станции Верейцы в Осиповичском районе погибла женщина, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.
Смертельные травмы получила жительница деревни Верейцы 1948 года рождения. Проводится проверка. Машинист применял экстренное торможение. Задержка движения поезда составила 11 минут.
Официальный представитель МВД отметил, что с начала 2019 года на железной дороге произошло 24 несчастных случая, 18 человек погибли, шесть были травмированы.-0-
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