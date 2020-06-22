Женщина погибла в перевернувшейся легковушке в Витебской области

Фото МВД
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области перевернулась легковушка, погибла женщина. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 20 июня около 18.00 на автодороге Витебск - Сиротино. За рулем автомобиля "Фольксваген" находилась 38-летняя женщина, которая не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся, а затем вылетел на проезжую часть.
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.-0-