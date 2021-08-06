Женщина попала под колеса авто на ул.Филимонова в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Филимонова женщина попала под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло около 17.40. Водитель 1967 года рождения на Hyundai ехал по ул.Парниковой и при повороте налево на ул.Филимонова сбил 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую доставили в медучреждение для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска. По факту инцидента проводится проверка.

В УГАИ напомнили, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.-0-