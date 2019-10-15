Женщина пострадала на пожаре частного дома в Мире

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщина получила ожоги 20% тела на пожаре частного дома в Мире. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в частном доме в поселке Мир Кореличского района вечером 14 октября сообщил очевидец. На место направились несколько пожарных расчетов, а также службы взаимодействия.

"Через 4 минуты спасатели приступили к тушению пожара. Наблюдалось открытое горение дома. В течение получаса пожар был потушен", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС. В результате уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество.

На момент возникновения пожара в здании находились хозяин и его сожительница. Выход из дома был охвачен огнем. Мужчина успел выбраться, а женщина 1960 года рождения получила ожоги 20% тела и была она госпитализирована.

Причина пожара выясняется. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-