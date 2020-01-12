Женщина потеряла сумку с деньгами и заявила об ограблении

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Узды потеряла сумку с личными вещами, но в милицию заявила, что на нее напали и ограбили. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Заявление об ограблении поступило в милицию накануне новогодних праздников. Женщина рассказала, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой. Неизвестные с применением силы похитили ее сумку с деньгами и иными вещами.

Во время разбирательства выяснилось совсем иное: сумку женщина потеряла, когда шла ночью домой со своими знакомыми после распития спиртных напитков. С их слов, женщина была пьяна и неоднократно спотыкалась. Правда, родственникам и следователю она рассказала другую историю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления) Уголовного кодекса.

К слову, потерянная сумка со всем содержимым впоследствии была обнаружена во дворе.

Следователи напоминают: заведомо ложный донос о совершении преступления уголовно наказуем.-0-