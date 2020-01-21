Женщина с потерей памяти приехала из Гомеля в Жодино, ее личность выясняет милиция

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина с потерей памяти приехала в Минск из Гомеля, а после добралась до Жодино. Теперь ее личность выясняет милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Женщина рассказала, что очнулась в Гомеле на скамейке в лесопарковой зоне. Она попросила мужчину купить билет на поезд "Киев - Минск" до Минска. "Из Минска на попутном транспорте прибыла в Жодино. 19 января около 23.30 обратилась к прохожим и попросила вызвать милицию", - проинформировали в УВД.

На вид женщине 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160 см, лицо овальное, волосы средней длины, светло-русые, со следами окрашивания в рыжий цвет. Одета в черные сапоги до колена, 37 размера, из замши, на меху, а также в темно-синие джинсы, фиолетовую майку, темно-синюю байку с капюшоном и белой надписью на груди GREENWOOD 1953 NEW YORK, парку цвета хаки с капюшоном.

Информацию о личности женщины можно сообщить по телефонам 8(029) 350-43-34, 8(029) 320-24-57, 8(029) 671-02-26, 8(029) 618-34-44.-0-