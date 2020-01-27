Женщина с ребенком отравились угарным газом в Лоевском районе

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27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Женщина с ребенком в Лоевском районе отравились угарным газом из-за преждевременно закрытой задвижки дымохода, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о госпитализации сельчанки 1989 года рождения и ее сына 2012 года рождения из деревни Карповка поступило спасателям 26 января в 10.48. Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.
По предварительной информации, причиной инцидента стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме.-0-