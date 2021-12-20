20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина спасла мужчину при пожаре в Несвижском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 14.33 несвижским спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Чановичи. К прибытию подразделений МЧС горело чердачное помещение деревянного одноэтажного дома.

Как стало известно при выяснении обстоятельств, до прибытия спасателей хозяин дома 1959 года рождения был спасен женщиной, проживающей совместно с ним. На момент пожара оба они находились в доме, услышали подозрительный шум и почувствовали запах гари. Женщина сперва осмотрела помещения дома, после вышла на улицу и увидела открытое горение фронтона. Мужчина плохо передвигается, поэтому самостоятельно быстро выйти на улицу он бы не смог. Сожительница вернулась в дом и вывела хозяина на свежий воздух. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели. Его причина устанавливается.

В результате повреждена крыша, строительные конструкции и имущество в комнате.-0-