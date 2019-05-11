Женщина выпала с балкона четвертого этажа в Барановичах

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 32-летняя женщина выпала с балкона на четвертом этаже. Пострадавшая госпитализирована, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 8 мая около 17.30. В дежурную часть Барановичского ГОВД позвонили очевидцы и сообщили, что с балкона многоэтажного дома выпала женщина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в городскую больницу.

"Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Предварительно установлено, что в отношении женщины противоправные действия не совершались", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-