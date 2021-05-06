Женщину будут судить за ДТП под Ждановичами с тремя пострадавшими детьми

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель Mercedes сбила троих детей на пешеходном переходе, уголовное дело направлено в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Перед судом предстанет 50-летняя женщина, которой инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

По материалам дела, водитель 15 ноября 2020 года около 13.40 за рулем легкового автомобиля Mercedes-Benz приближалась к нерегулируемому пешеходному переходу вблизи агрогородка Ждановичи. Не уступив дорогу троим восьмилетним детям, которые хотели перейти ее по пешеходному переходу, водитель на них наехала. Одна девочка получила тяжкие телесные повреждения.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК.-0-