Жилой дом сгорел в Орше

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше загорелся двухквартирный жилой дом, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по 1-му переулку Овражному поступило 17 ноября в 15.37. Когда приехали спасатели, наблюдалось открытое горение кровли. Жильцы - 66-летняя хозяйка одной из квартир с 45-летним сыном - покинули здание самостоятельно. Другого собственника жилья не было дома.

"Возгорание ликвидировано, предотвращено распространение огня на рядом расположенные хозяйственные постройки и гараж. Дом для дальнейшего проживания не пригоден, некоторое время жильцы будут проживать у родственников", - сообщили в областном управлении МЧС.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливается причина возгорания. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС