Житель Барановичей нашел на пустыре мешок с гильзами от снарядов

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мужчина нашел на пустыре мешок с гильзами от снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского ГОВД позвонил местный житель и рассказал, что на пустыре на Слонимском шоссе нашел похожие на боеприпасы предметы. По словам мужчины, вечером он шел в гараж и заметил в кустах возле тропинки мешок со снарядами.

Приехавшая на место группа разминирования в/ч 7404 выяснила, что в мешке лежали 35 корпусов артиллерийских снарядов калибра 76 мм без взрывчатого вещества и средств взрывания.

Военнослужащие обследовали прилегающую территорию. Опасных предметов они не нашли.-0-