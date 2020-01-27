Житель Барановичей незаконно перевозил 3 т мяса

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе правоохранители задержали водителя, который нелегально перевозил партию мяса. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГАИ во время рейда 24 января остановили автомобиль Iveco Daily, за рулем которого был 43-летний житель Барановичей. Водитель фургона перевозил крупную партию мяса, но без соответствующих документов. В связи с этим на место были вызваны сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции.

"Во время разбирательства выяснилось, что мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, нигде не работал и не имел спецразрешения на хранение, перевозку и реализацию мясной продукции. При этом в его автомобиле было обнаружено свыше 3 т разделанных туш стоимостью около Br17 тыс.", - рассказали в МВД. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, мясо изъято.

Экономический суд признал водителя виновным в правонарушении и назначил ему штраф в размере 100 базовых величин (1 БВ составляет Br27). Весь груз обращен в доход государства.

"Подобные случаи выявляются регулярно. Нелегалы скупают мясо у частников или в фермерских хозяйствах по заниженным ценам, после чего без специальных документов поставляют продукцию на рынки соседних государств", - добавили в ведомстве.-0-