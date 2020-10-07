Житель Барановичей обнаружил на приусадебном участке снаряд времен войны

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что найден боеприпас времен войны. Местный житель рассказал, что проводил строительные работы на своем приусадебном участке на улице Клубная. Во время выкорчевывания пня вблизи входных ворот он наткнулся на металлический объект, напоминающий снаряд", - рассказали в УВД.

На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, найденным предметом является артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. В настоящее время снаряд уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-