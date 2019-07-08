Житель Барановичей ограбил пенсионерку

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичей совершил разбойное нападение на прохожую пенсионерку и скрылся на такси, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел на одной из улиц города. Неработающий мужчина 1979 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Приметив 70-летнюю женщину и убедившись, что рядом никого нет, он ударил пенсионерку бутылкой по голове, выхватил у нее сумку и пустился наутек. Отбежав от места преступления, грабитель забрал кошелек, а остальное выбросил. Пока случайные прохожие помогали женщине прийти в себя, злоумышленник вызвал такси и скрылся.
Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска и поместили в ИВС. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК. Минимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - три года лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.-0-
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