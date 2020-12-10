Житель Барановичей осужден на три года колонии за попытку провезти марихуану через границу

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение в отношении 22-летнего жителя Барановичей, пытавшегося провезти наркотик через границу, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Молодого человека задержали с поличным 21 августа в пункте пропуска "Брест". Он возвращался домой из загранпоездки пассажирским автобусом Варшава - Минск. При прохождении контроля служебная собака отреагировала на психоактивную субстанцию в вещах пассажира. Во время досмотра в одном из карманов джинсов, которые находились в чемодане, а также в сумке от ноутбука сотрудники таможни обнаружили два бумажных свертка с марихуаны общей массой 0,26 г.

Суд Московского района Бреста признал молодого человека виновным по ч.1 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК (незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также их незаконные перевозка и хранение без цели сбыта). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Апелляционная жалоба, которую подал обвиняемый, оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-